В Дагестане жестко разогнали митинг против мобилизации (видео)

Многие протестующие жители Махачкалы оказали сопротивление силовикам. А местные чиновники увидели в этом "зарубежный след".

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Днем 26 сентября жители столицы Дагестана Махачкалы намеревались провести очередной митинг. Однако на этот раз сотрудники полиции и Росгвардии ожидали такого развития событий, поэтому они оцепили площадь, объявленную местом сбора, сообщает "База". Пришедших на митинг мужчин стали задерживать, однако они не стали безропотно сдаваться полицейским, некоторые протестующие дали достойный отпор, однако в итоге акцию разогнали.

По данным журналистов, против мобилизации также выступили жители Хасавюрта. Там полиции тоже удалось справиться с митингующими.

Протестная акция прошла в Махачкале и 25 сентября. Местные телеграм-каналы сообщают, что полиция задержала около 100 участников несанкционированного митинга.

Власти увидели зарубежный след

Местные чиновники, впервые за долгое время столкнувшись с проявлением гражданского неповиновения, пытаются успокоить местных жителей. Они утверждают, что жители Дагестана приняли участие в акциях, инспирированных зарубежными силами.

"Именно эти силы в 90-х годах ввергли Дагестан в кровь, грязь и нищету, из которой мы до сих пор выбираемся", — заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

При этом он раскритиковал сотрудников военкоматов и руководителей некоторых муниципалитетов "за поверхностное отношение к поставленным задачам".

"Именно это отношение сделало возможным то, что проблемами людей пытались воспользоваться преступные группы, желающие дестабилизировать обстановку в стране", — подчеркнул Меликов.

Помимо этого власти организовали шествие в поддержку так называемой "специальной военной операции" "Поддержим наших".

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Многие местные медиа в унисон с властью заявляют о зарубежном вмешательстве. В частности, они утверждают, что на вчерашнем митинге была задержана гражданка Украины, которая выступала координатором протестных акций. Однако многих это не убедило.

"Зачем же так обижать дагестанцев? Они что, сами не в состоянии организоваться на защиту своих прав? Хотите сказать, что у юной украинки больше силы духа, чем у вольных народов Дагестана?" — такими вопросами задаются люди, комментируя эти сообщения.

Напомним, 25 сентября жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу, ведущую на Махачкалу. Причиной протеста стала мобилизация 110 жителей села. Силовики смогли разблокировать трассу лишь после того, как стали стрелять в воздух из автоматов.