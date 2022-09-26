ЗСУ завдали удару по ешелону з мобілізованими росіянами, — Донік

За словами волонтера Романа Доніка, внаслідок удару залишилися лише поранені та ліквідовані новоспечені солдати РФ.

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Українські військові завдали удару по ешелону з мобілізованими росіянами в Луганській області. Про це повідомляє волонтер Роман Донік.

Волонтер зазначив, що в Луганську область прибув перший состав із російськими солдатами, яких мобілізували й одразу кинули в Україну на війну. Внаслідок удару залишилися лише поранені та загиблі.

"Померлим за ВВ Путіна хочеться побажати міцного здоров'я та попросити операторів "Хаймарсів" поставити пісню Бориса Гребенщикова "Цей потяг у вогні", — іронізував Донік.

Зазначимо, 25 вересня Генштаб ЗСУ заявляв, що мобілізованих росіян відправляють одразу на фронт без підготовки. Проте повідомлялося про такі випадки в окупованому Севастополі. Там видали близько тисячі повісток. Їм обіцяли, що вони служитимуть на Херсонщині до завершення "спецоперації".

У Міноборони та Генштабі ЗСУ на момент написання новини не коментували повідомлення волонтера Романа Доніка.

Нагадаємо, у Казахстані частина тих, хто втік із РФ від мобілізації, змушені ночувати в кінотеатрі. В Уральську розмістили близько 200 людей у чотирьох кінозалах.

Раніше в ISW заявили, що Путін не зможе впоратися з наслідками мобілізації. Більшість людей, які підлягають мобілізації, не хочуть воювати.