Путін не зможе впоратися з наслідками мобілізації, — ISW

Часткова мобілізація торкнеться переважно тих жителів РФ, які не хочуть воювати та не вступили до добровольчих батальйонів. Путін населення до цього не готував, умов для ефективної мобілізації не було як мінімум із 2008 року.

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Дуже малоймовірно, що призвані військовослужбовці під час так званої часткової мобілізації значно підвищать бойову міць ЗС РФ у 2022 році. Про це повідомляють аналітики з "Інституту вивчення війни" в черговому своєму зведенні.

Щоб у довгостроковій перспективі така ініціатива мала якийсь ефект, Путіну знадобиться усунути недоліки в системі постачання російських військ. Але, зважаючи на все, його більше турбує питання збільшення чисельності військових на полі бою, а не усунення основних проблем.

В армії РФ не було створено умов для проведення ефективної масштабної мобілізації щонайменше з 2008 року. Не створювалися резервні сили для термінового відправлення на поле бою. І швидких розв'язань цих проблем не передбачається.

Часткова мобілізація торкнеться переважно тих росіян, які не хочуть воювати, які не виявили бажання приєднатися до добровольчих батальйонів або брати участь у програмі БАРС. Якщо порівняти з попередніми зусиллями щодо цієї частини, залучатимуться менш кваліфіковані кадри.

Військовим комісарам доводиться одночасно виконувати два завдання, оскільки паралельно із примусовою мобілізацією резерву продовжується формування добровольчих батальйонів.

Протести проти мобілізації

Путін все ще відмовляється називати "спеціальну операцію" війною і не створює у РФ інформаційних умов для підготовки мешканців до примусової мобілізації.

Протести серед населення вказують на те, що кремлівському керівництву не вдалося підготувати росіян до великої війни. Чиновники та пропагандисти до останнього висміювали повідомлення західної преси про те, що Путін прийняв рішення розпочати масштабну війну, до якої виявилися не готові й деякі військовослужбовці, які вважали, що вони беруть участь у навчаннях.

Нагадаємо, що під Одесою розпочали евакуацію мешканців після атаки безпілотників-шахідів. За даними Оперативного командування в південному регіоні, два з передбачуваних іранських БПЛА атакували військовий об'єкт, один із яких збили.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними прикордонної служби Фінляндії, понад 6400 росіян перетнули кордон протягом дня. Біля прикордонного переходу Ваалімаа розтянуася черга на 1,5 км. Зі свого боку прикордонники з Казахстану затримали росіян, які намагалися втекти від мобілізації.