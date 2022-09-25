Поймали в степи: казахстанские пограничники задержали россиян, бегущих от мобилизации (фото)

Трое российских мужчин пытались незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска. Их вернут в Россию.

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Казахстанские пограничники задержали троих граждан РФ, пытавшихся незаконно перейти государственную границу вне пункта пропуска. Об этом сообщается на сайте Комитета нацбезопасности Казахстана.

Как уточняется, нарушители были задержаны сегодня, 25 сентября, на участке Департамента пограничной службы по Костанайской области.

Россияне объяснили свои действия попыткой уклониться от проводимой на территории Российской Федерации частичной мобилизации.

Задержанных сейчас опрашивают, после чего передадут российской стороне.

В ведомстве подчеркнули, что из-за мобилизации в РФ казахстанские подразделения охраны границы и пунктов пропуска сейчас работают в усиленном режиме.

На фотографиях, опубликованных Комитетом нацбезопасности Казахстана, видно, что российские мужчины пытались попасть на территорию другого государства через степь.

[ + – ] Россиян задержали при попытке перейти границу вне пункта пропуска.

Напомним, полиция РФ стала брать взятки с желающих попасть на границу с Грузией. Очередь к пункту пропуска растянулась на 20 км, тем, кто становится в ее конец, придется ждать прохождения пограничного контроля несколько суток.

Фокус также писал, что оккупанты в Крыму объявили о завершении мобилизации, так как план якобы выполнен в полном объеме. Тем не менее пока нет информации о количестве призывников на оккупированном полуострове.