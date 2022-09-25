"Выполнили план": оккупанты в Крыму заявили о завершении мобилизации

По словам так называемого "главы" захваченного региона Сергея Аксенова, до конца сегодняшнего дня на полуострове завершатся все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в РФ.

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Сегодня, 25 сентября, в оккупированном Крыму до конца дня завершатся все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в РФ. Об этом так называемый "глава" захваченного украинского региона Сергей Аксенов сообщил у себя в Telegram.

"Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены", –– в частности, написал он.

По словам Аксенова, "особой гордости и уважения" заслуживают добровольцы из Крыма, которые сами вызвались ехать на войну против Украины.

Коллаборант подчеркнул, что план по призыву в армию на полуострове "выполнен в полном объеме". При этом он не уточнил, сколько именно крымчан было мобилизовано с 21 по 25 сентября.

Российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники в оккупационном правительстве Крыма уточняет, что около 200 жителей полуострова получили "некорректные" повестки из военкоматов.

Мобилизация крымских татар в Крыму

23 сентября общественная организация Крым SOS сообщила, что около 80% всех врученных на полуострове повесток получили крымские татары. Активисты считают, что такая мобилизация может привести к скрытому геноциду коренного народа.

В настоящее время крымские татары составляют 13–15% населения Крымского полуострова.

Напомним, "глава" Крыма Аксенов заявил, что его сын Олег мобилизован и поедет воевать на Донбасс. Пособник оккупантов подчеркнул, что закон в России "один для всех".

Ранее мы писали о том, что в Крыму рядом с военным аэродромом "Джанкой" упал беспилотник.