"Виконали план": окупанти у Криму заявили про завершення мобілізації

За словами так званого глави захопленого регіону Сергія Аксьонова, до кінця сьогоднішнього дня на півострові завершаться всі заходи, пов'язані з частковою мобілізацією в РФ.

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Сьогодні, 25 вересня, в окупованому Криму до кінця дня завершаться всі заходи, пов'язані із частковою мобілізацією до РФ. Про це так званий глава захопленого українського регіону Сергій Аксьонов повідомив у себе в Telegram.

"Слова подяки кримчанам, які виконали свій обов'язок, виявили мужність і прийшли у військкомати, щоб приєднатися до Збройних сил Росії. Сьогодні до кінця дня мобілізаційні заходи в Криму будуть завершені", — зокрема, написав він.

За словами Аксьонова, на "особливу гордість і повагу" заслуговують добровольці з Криму, які самі зголосилися їхати на війну проти України.

Колаборант підкреслив, що план за призовом до армії на півострові "виконаний у повному обсязі". При цьому він не уточнив, скільки саме кримчан було мобілізовано з 21 до 25 вересня.

Російське видання "КомерсантЪ" з посиланням на власні джерела в окупаційному уряді Криму уточнює, що близько 200 мешканців півострова отримали "некоректні" повістки з військкоматів.

Мобілізація кримських татар у Криму

23 вересня громадська організація Крим SOS повідомила, що близько 80% всіх вручених на півострові повісток отримали кримські татари. Активісти вважають, що така мобілізація може призвести до прихованого геноциду корінного народу.

Наразі кримські татари становлять 13–15% населення Кримського півострова.

Нагадаємо, "голова" Криму Аксьонов заявив, що його син Олег мобілізований і поїде воювати на Донбас. Прибічник окупантів наголосив, що закон у Росії "один для всіх".

Раніше ми писали про те, що у Криму поряд із військовим аеродромом "Джанкою" впав безпілотник.