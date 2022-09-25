Спіймали в степу: казахстанські прикордонники затримали росіян, які тікають від мобілізації (фото)

Троє російських чоловіків намагалися незаконно перетнути державний кордон поза пунктом пропуску. Їх повернуть до Росії.

Related video

Казахстанські прикордонники затримали трьох громадян РФ, які намагалися незаконно перейти державний кордон поза пунктом пропуску. Про це повідомляється на сайті Комітету національної безпеки Казахстану.

Як уточнюється, порушників було затримано сьогодні, 25 вересня, на дільниці Департаменту прикордонної служби у Костанайській області.

Росіяни пояснили свої дії спробою ухилитися від часткової мобілізації, що проводиться на території Російської Федерації.

Затриманих наразі опитують, після чого передадуть російській стороні.

У відомстві наголосили, що через мобілізацію до РФ казахстанські підрозділи охорони кордону та пунктів пропуску зараз працюють у посиленому режимі.

На фотографіях, опублікованих Комітетом нацбезпеки Казахстану, видно, що російські чоловіки намагалися потрапити на територію іншої держави через степ.

[ + – ] Росіяни затримали при спробі перейти кордон поза пунктом пропуску.

Нагадаємо, поліція РФ почала брати хабарі з охочих потрапити на кордон із Грузією. Черга до пункту пропуску розтягнулася на 20 км, тим, хто стає в її кінець, доведеться чекати на проходження прикордонного контролю кілька діб.

Фокус також писав, що окупанти в Криму оголосили про завершення мобілізації, оскільки план нібито виконано у повному обсязі. Проте поки що немає інформації про кількість призовників на окупованому півострові.