Путин не сможет справиться с последствиями мобилизации, — ISW

Частичная мобилизация коснется преимущественно тех жителей РФ, которые не хотят воевать и не вступили в добровольческие батальоны. Путин население к этому не готовил, условий для эффективной мобилизации не было как минимум с 2008 года.

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Весьма маловероятно, что призванные военнослужащие в ходе так называемой частичной мобилизации значительно повысят боевую мощь ВС РФ в 2022 году. Об этом сообщают аналитики из "Института изучения войны" в очередной своей сводке.

Чтобы в долгосрочной перспективе такая инициатива возымела какой-либо эффект, Путину понадобится устранить недостатки в системе снабжения российских войск. Но, судя по всему, его больше заботит вопрос увеличения численности военных на поле боя, а не устранения основных проблем.

В армии РФ не были созданы условия для проведения эффективной масштабной мобилизации по меньшей мере с 2008 года. Не создавались резервные силы для срочной отправки на поле боя. И быстрых решений этих проблем не предвидится.

Частичная мобилизация затронет в основном тех россиян, которые не хотят воевать, которые не выявили желания присоединиться к добровольческим батальонам или участвовать в программе БАРС. Сравнительно с предыдущими усилиями по этой части будут привлекаться менее квалифицированные кадры.

Военным комиссарам приходится одновременно выполнять две задачи, поскольку параллельно с принудительной мобилизацией резерва продолжается формирование добровольческих батальонов.

Протесты против мобилизации

Путин не создал в РФ информационных условий для подготовки жителей к принудительной мобилизации. И все еще отказывается называть "специальную операцию" войной.

Протесты среди населения указывают на то, что кремлевскому руководству не удалось подготовить жителей РФ к большой войне. Чиновники и пропагандисты до последнего высмеивали сообщения западной прессы о том, что Путин принял решение начать масштабную войну, к которой оказались не готовы и некоторые военнослужащие, считавшие, что они участвуют в учениях.

Напомним, что под Одессой начали эвакуацию жителей после атаки беспилотников-шахидов. По данным Оперативного командования в южном регионе, два из предполагаемых иранских БПЛА атаковали военный объект, один из которых был сбит.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным погранслужбы Финляндии, более 6400 россиян пересекли границу в течение дня. У пограничного перехода Ваалимаа тянулась очередь на 1,5 км. В свою очередь, пограничники из Казахстана задержали россиян, которые пытались убежать от мобилизации.