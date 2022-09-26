ВСУ нанесли удар по эшелону с мобилизованными россиянами, – Доник

По словам волонтера Романа Доника, в результате удара остались только раненые и ликвидированные новоиспеченные солдаты РФ.

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Украинские военные нанесли удар по эшелону с мобилизованными россиянами в Луганской области. Об этом сообщает волонтер Роман Доник.

Волонтер отметил, что в Луганскую область прибыл первый состав с российскими солдатами, которых мобилизовали и сразу бросили в Украину на войну. В результате удара остались только раненые и погибшие.

"Умерших за ВВ Путина, хочется пожелать крепкого здоровья и попросить операторов Хаймарсов поставить песню Бориса Гребенщикова "Этот поезд в огне", — иронизировал Доник.

Отметим, 25 сентября Генштаб ВСУ заявлял, что мобилизованных россиян отправляют сразу на фронт без подготовки. Однако сообщалось о таких случаях в оккупированном Севастополе. Там выдали около тысячи повесток. Им обещали, что они будут служить в Херсонской области до завершения "спецоперации".

В Минобороны и Генштабе ВСУ на момент написания новости не комментировали сообщение волонтера Романа Доника.

Напомним, в Казахстане часть сбежавших из РФ от мобилизации вынуждены ночевать в кинотеатре. В Уральске разместили около 200 людей в четырех кинозалах.

Ранее в ISW заявили, что Путин не сможет справиться с последствиями мобилизации. Большая часть людей, которые подлежат мобилизации, не хотят воевать.