Сбежавшие из России от мобилизации ночуют в кинотеатре в Казахстане

В кинотеатре в Уральске разместили около 200 людей в четырех залах. Местные волонтеры принесли россиянам горячую еду и чай.

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Директор кинотеатра CinemaPark в городе Уральск в Казахастане Диллара Мухамбетова пригласила россиян, которые выехали из России из-за частичной мобилизации, но не смогли найти для себя жилье, переночевать в кинозалах. Сообщение было размещено поздно вечером 24 сентября на странице кинотеатра в Instagram.

"Мы видим по городу такую картину –– очень много приезжих из Российской Федерации, которые ищут ночлег, как я понимаю. Цены бешеные на квартиры, поэтому мы как кинотеатр хотим предоставить площадку для ночлега", –– говорится в видеообращении Мухамбетовой.

Она подчеркнула, что в кинотеатре дежурит администратор, который помогает разместить людей.

Позже местное издание "Мой город" пообщалось с Мухамбетовой. Она рассказала, что после опубликованного сообщения в кинотеатра действительно стали приходить российские граждане.

"Примерно с 23:00 начали приходить люди, благодарили, говорили, что ходят целый день и не могут найти ночлег", –– сообщила директор.

По ее словам, в кинотеатре разместили около 200 людей в четырех залах. Волонтеры принесли россиянам горячую еду и чай.

Мухамбетова подчеркнула, что приняла такое решение, так как видела на улице много семей с маленькими детьми.

"Люди реально были напуганы и растеряны", –– добавила она.

В кинотеатре решили, что оставят людей, пока те не смогут найти для себя жилье.

"Мы никого не делили по нациям. Приходили люди и говорили: мы татары или мы буряты. Мы им говорим, что нам не важна национальность", –– подчеркивает женщина.

Город Уральск на северо-западе Казахстана находится в непосредственной близости к границе со страной-агрессором.

Напомним, в Казахстане из-за притока россиян резко подскочили цены на аренду жилья. Казахские арендодатели говорят, что сейчас у них очереди из желающих снять квартиру. Многие местные жители к решению россиян бежать в их страну отнеслись крайне негативно.

Ранее мы писали о том, что казахстанские пограничники задержали трех россиян, пытавшихся попасть в стране вне пункта пропуска.