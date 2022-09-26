Ті, хто втік з Росії від мобілізації, ночують у кінотеатрі в Казахстані

У кінотеатрі в Уральську розмістили близько 200 людей у чотирьох залах. Місцеві волонтери принесли росіянам гарячу їжу та чай.

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Директорка кінотеатру CinemaPark у місті Уральськ у Казахстані Діллара Мухамбетова запросила росіян, які виїхали з Росії через часткову мобілізацію, але не змогли знайти для себе житло, переночувати у кінозалах. Повідомлення розмістили пізно ввечері, 24 вересня, на сторінці кінотеатру в Instagram.

"Ми бачимо в місті таку картину — дуже багато приїжджих з Російської Федерації, які шукають ночівлю, як я розумію. Ціни шалені на квартири, тому ми як кінотеатр хочемо надати майданчик для ночівлі", — йдеться у відеозверненні Мухамбетової.

Вона наголосила, що у кінотеатрі чергує адміністратор, який допомагає розмістити людей.

Пізніше місцеве видання "Моє місто" поспілкувалося з Мухамбетовою. Вона розповіла, що після опублікованого повідомлення до кінотеатру справді почали приходити російські громадяни.

"Приблизно з 23:00 почали приходити люди, дякували, казали, що ходять цілий день і не можуть знайти ночівлю", — повідомила директорка.

За її словами, у кінотеатрі розмістили близько 200 людей у чотирьох залах. Волонтери принесли росіянам гарячу їжу та чай.

Мухамбетова наголосила, що ухвалила таке рішення, оскільки бачила на вулиці багато сімей із маленькими дітьми.

"Люди реально були налякані і розгублені", — додала вона.

У кінотеатрі вирішили, що залишать людей поки ті не зможуть знайти для себе житло.

"Ми нікого не ділили по націях. Приходили люди і говорили: ми татари чи ми буряти. Ми їм кажемо, що нам не важлива національність", — наголошує жінка.

Місто Уральськ на північному заході Казахстану знаходиться у безпосередній близькості до кордону з країною-агресором.

Нагадаємо, в Казахстані через приплив росіян різко підскочили ціни на оренду житла. Казахські орендодавці кажуть, що зараз у них черги з охочих винайняти квартиру. Багато місцевих жителів до рішення росіян втекти до їхньої країни поставилися вкрай негативно.

Раніше ми писали про те, що казахстанські прикордонники затримали трьох росіян, які намагалися потрапити до країни поза пунктом пропуску.