Посылают в военкоматы: военные РФ не дают уклонистам попасть в Грузию (видео)

У российских военных на КПП "Верхний Ларс" есть база данных призывников, поэтому вычислить их не трудно. На границе стоит почти 3,5 тысячи машин, часть людей идет в Грузию пешком.

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Мужчины, выезжающие из России в Грузию, получают уведомления о запрете на выезд из страны, их просят явиться в военкоматы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, ссылаясь на очевидцев.

У российских военных на контрольно-пропускном пункте имеется база личных данных призывников. Мужчин с повестками и тех, кто попадает под критерии частичной мобилизации, отправляют обратно домой.

Возле КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии, как пишет канал, работают мошенники. Людям предлагают за деньги пройти границу, но впоследствии услуга срывается.

"С сегодняшнего дня у границы участились передвижения БТРов. За несколько дней количество гражданских машин там достигло почти 3,5 тысяч. По последним данным, из-за этого людям разрешили проходить границу пешком", — отметили авторы.

Канал Baza дополняет, что пытающимся уехать в Грузию россиянам разрешили переходить границу пешком. Решение приняли из-за огромного количества желающих уехать, чтобы не скапливались пробки. Официально КПП "Верхний Ларс" не предназначен для перехода пешком.

"Теперь на КПП образовывается новая очередь из тех, кто хочет пройти границу без транспортного средства. Пропускают пешком не всех. В первую очередь проход открыт для женщин и детей", — заметил канал.

Отметим, что военные РФ разворачивали блокпост, чтобы прекратить бегство российских мужчин от мобилизации. ФСБ заявило, что военные отлавливают резервистов, которые не хотят ехать воевать в Украине.

В Дагестане 26 сентября полицейские пытались разогнать митингующих, но мужчины давали серьезный отпор. В Махачкале 25 сентября были задержаны около 100 митингующих.

Волонтер Роман Доник ранее сообщал об ударе ВСУ по эшелону с мобилизованными россиянами в Луганской области. В Генштаб ВСУ говорили, что командование РФ отправляет воевать в Украину россиян без подготовки.