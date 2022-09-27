Падение ВВП и инфляция: как путинская мобилизация отразится на экономике РФ

Экономисты отмечают, что спад российской экономики будет наблюдаться в течение следующих пяти лет, а инфляция будет значительно выше предполагаемой.

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Решение президента РФ Владимира Путина о проведении мобилизации, в результате которой будут призваны 300 000 человек, серьезно ударит по по двум слабым местам российской экономики. Нехватка рабочей силы в сочетании с оттоком россиян, покидающих страну во избежании призыва в армию приведет к падению ВВП и сократит бюджет многих российских семей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Обозреватели пишут, что мобилизация сорвет с рабочего места примерно каждого сотого активного работника, и заменить их будет непросто, даже на фоне ощутимой безработицы в стране.

"Мобилизация — это сильный негативный шок для потребительских настроений. Мы увидим стратегию отказа от ненужных покупок и глубокое падение спроса", — отмечает экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" София Донец.

По ее прогнозам, это падение происходит на фоне 0,5% сокращения ВВП в России в 2022 году.

Кроме того, падение ВВП будет сопровождать и инфляция, и несмотря на то, что экономика страны выдержала масштабные санкции, введенные США и их союзниками в связи с вторжением РФ в Украину, общий экономический спад будет наблюдаться по меньшей мере в течение следующих пяти лет.

При этом правительство России все еще ожидает сокращения экономики примерно на 3% в этом году и на 1% в следующем, но инфляция будет значительно выше запланированной.

Предприятия борются за своих специалистов

Многие компании пытаются предотвратить призыв своих сотрудников в армию, поскольку рынок труда находится в напряженном состоянии. Руководители хотят сохранить своих ценных сотрудников на местах. В связи с этим Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству с просьбой расширить перечень категорий граждан, которые подлежат отсрочке от службы в армии, поскольку список не охватывает многие крупные промышленные отрасли.

По словам экономиста МГУ Натальи Зубаревич большинство призывников, скорее всего, будут из сельской местности, что ударит по фермерскому и строительному секторам. Впрочем под мобилизацию попали и сотрудники предприятий высокотехнологичного сектора, которым ранее говорили, что их работников призывать не будут.

Чтобы справиться с экономическими проблемами российское правительство обещает увеличить пособия для семей призывников, однако это существенно не отразиться на общей картине. По мнению Зубаревич, в долгосрочной перспективе мобилизация и рост числа погибших и раненых во время войны приведут к сокращению и без того небольшой когорты россиян в трудоспособном возрасте, что непременно отразиться на экономическом потенциале РФ.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин перед камерами заявил, что Россия справляется с "экономическим блицкригом" западных стран. По его словам, стране нет экономического кризиса и все важные финансовые показатели стабильны.