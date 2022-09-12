Путин назвал санкции против РФ "экономическим блицкригом" (видео)

Также Путин заявил, что российский бюджет сейчас находится в гораздо лучшем состоянии, чем главные экономические документы стран "Большой двадцатки".

Президент России Владимир Путин перед камерами употребил новый термин — "экономический блицкриг", но не смог самостоятельно объяснить, что он означает. Это произошло в понедельник, 12 сентября, во время совещания по экономическим вопросам, которое российский президент провел в режиме видеоконференции.

В один из моментов во время своего монолога Владимир Путин сказал том, что Россия хорошо справляется с "внешним давлением" и "финансово-технологической агрессией" (российский президент имел в виду экономические санкции, которые США и европейские государства ввели против РФ как ответные меры за военную агрессию в Украине, — ред.) со стороны так называемых недружественных к федерации государств.

"Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала — это уже очевидно для всех", — сказал Путин на совещании.

При этом он никак не объяснил членам правительства, что имел в виду под термином "экономический блицкриг".

Кроме того, президент России утверждал, что в стране нет экономического кризиса и все важные финансовые показатели стабильны.

Также Путин заявил, что российский бюджет сейчас находится в гораздо лучшем состоянии, чем главные экономические документы стран "Большой двадцатки".

Напомним, несколько ранее Путин "отобрал" у Японии титул страны восходящего солнца. Российский лидер заявил, что самый восточный регион мира — это Камчатка, поэтому страной солнца, которое восходит, нужно называть РФ.

Также лидер РФ утверждал, что его страна ничего не потеряла после вторжения в Украину. А главным приобретением для России за это время Путин назвал укрепление своего суверенитета.