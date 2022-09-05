Путин "отобрал" у Японии титул страны восходящего солнца (видео)

Российский лидер заявил, что самый восточный регион мира — это Камчатка, поэтому страной солнца, которое восходит, нужно называть РФ.

Президент России Владимир Путин считает, что страной восходящего солнца должны называть Россию, а не Японию. Об этом российский президент заявил 5 сентября, выступая на экологическом форуме на Камчатке.

"Вообще наших соседей японцев и Японию называют страной восходящего солнца", — сказал Путин.

Далее он начал говорить о том, что к востоку от Японии находится именно Камчатка или Сахалин. Еще к востоку находится Новая Зеландия, но и к востоку от Новой Зеландии находится Чукотка.

"А там всего 60 км пролив и все, дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца — это Россия", — резюмировал Путин.

Первыми называть Японию Страной Восходящего Солнца стали китайцы, для которых по утрам солнце всходило именно с той стороны, где располагались японские острова. Жителям островов очень понравилась эта метафора, и они стали называть свою страну словосочетанием "Ниппон" ("Нихон"), которое можно перевести как "родина солнца" или "восход". В географическом отношении это название вполне справедливо: Япония — самая восточная страна на карте мира, и японцы встречают восход раньше всех на планете.

Напомним, в 2018 году Япония отказалась заключать мирное соглашение с Российской Федерацией до решения территориального спора, касающегося Курильских островов. По словам Путина, на основе этого мирного договора Россия и Япония "как друзья продолжат решать все спорные вопросы" и это, якобы, "облегчило бы решение всех проблем", которые Япония и Россия как правопреемник СССР не могут решить 70 лет.

Фокус также писал, что в Японии начали прибивать кукол с лицом Путина в храмах, чтобы наложить на него проклятие. После 10 найденных кукол полицейские утверждают, что подобная тенденция может охватить и другие города. По их словам, так местные жители проявляют свое отношение к российскому президенту.