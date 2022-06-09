В Японии начали прибивать кукол с лицом Путина в храмах, чтобы наложить на него проклятие (видео)

Согласно древней традиции, пронзенное гвоздем место на кукле соответствует участку тела, в котором у человека должно что-то заболеть. В Википедии есть статья с подробным описанием ритуала.

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В японских храмах стали появляться ритуальные соломенные куклы с лицом президента РФ Владимира Путина и запиской, в которой было написано: "Молитва об уничтожении зла". Об этом сообщает Mainichi.

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В Японии соломенные куклы используются, чтобы отвести зло или наложить на кого-то проклятие.

Начиная со второй половины мая в нескольких храмах города Матсудо на востоке Японии местные жители стали находить пригвожденные к священному дереву соломенные куклы с изображением Путина. К 7 июня были обнаружены уже 10 таких кукол одинаковой формы.

Это вызвало недовольство священнослужителей, которые считают эти храмы священным местом.

Служитель храма Акаги у станции Шин-Матсудо обнаружил куклу с лицом Путина и двумя гвоздями — в районе головы и груди — прикрепленную к дереву. Он обратился в полицию, впоследствии куклу сожгли, предварительно окропив солью и саке.

Священное дерево находится под защитой местного законодательства. 60-летний представитель местного храма Юкихиро Таджима прокомментировал такое явление, сказав, что понимает чувства людей, которые бы хотели, чтобы война закончилась, но "пожалуйста прекратите делать это со священным деревом".

Полиция проверила записи камер наблюдения и обнаружила, что мужчина с предметом, похожим на куклу в сумке зашел на территорию храма 19 мая в районе двух часов пополудни.

"Будучи ребенком, я однажды видел такую куклу в храме Шинито, но так много кукол в одном месте прежде никто не оставлял", — объяснил Катсуаки Носе, замруководителя полиции района.

После 10 найденных кукол полицейские опасаются, что подобная тенденция может охватить и соседние города.

Полиция и священники считают, что посредством этих кукол жители высказывают свое отношение к российскому президенту. Это, по сути, протест японцев против вторжения войск РФ в Украину.

В апреле в Японии проводился опрос, согласно которому, 72,7% респондентов ответили, что поддерживают экономические санкции против РФ из-за зверств российской армии. Жители страны в подавляющей большинстве (88%) считают, что российские войска совершали военные преступления в Украине. Опрос провела японская газета Асахи Шимбун.

Ритуал "уши-но-токи-маири" (посещение храма в час быка)

"Посещение храма в час быка" в Японии считается способом наложения проклятия на кого-то. Традиция восходит к средневековому периоду Эдо, 1603–1868 гг., времени правления клана Токугава.

Соломенные куклы или другие чучела — обязательный атрибут ритуала. На некоторых средневековых гравюрах изображают женщину с молотком, вбивающую гвозди в ветки священного дерева.

[ + – ] Женщина во время ритуала, гравюра Катсушика Хокусаи.

Во времена древности ритуал проводила женщина в белой одежде с тремя зажженными свечами. Она вбивала гвозди в священное дерево синбоку. Более современная версия ритуала предусматривает использование соломенной куклы и изображение жертвы.

Согласно японской традиции, пронзенное гвоздем место на соломенной кукле соответствует участку тела, в котором у человека должно что-то заболеть.

Ритуал нужно повторять на протяжении семи дней, после чего проклятие должно быть успешно наложено и привести к смерти. Также считается, что если участника ритуала заметят, то эффект будет минимальным. Подобные практики часто использовались в храме Кифун в Киото.

Ранее Фокус сообщал, что к посольству Беларуси в Праге принесли "голых Путина и Лукашенко" на золотом унитазе. Возле кукол президентов союзного государства акционисты поставили бутылку с "Новичком". По замыслу, акция должна была напомнить о войне, которую развернули президенты "против всего мира" .