Японці прибивають ляльок з обличчям Путіна у храмах, щоб накласти прокляття на президента РФ

Згідно з давньою традицією, пронизане цвяхом місце на ляльці відповідає ділянці тіла, в якій у людини має щось захворіти. У Вікіпедії є стаття із докладним описом ритуалу.

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У японських храмах стали з'являтися ритуальні солом'яні ляльки з обличчям президента РФ Володимира Путіна і запискою, в якій було написано: "Молитва про знищення зла". Про це повідомляє Mainichi.

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У Японії солом'яні ляльки використовуються для того, щоб відвести зло або накласти на когось прокляття.

Починаючи з другої половини травня у кількох храмах міста Матсудо на сході Японії місцеві жителі стали знаходити прибиті до священного дерева солом'яні ляльки із зображенням Путіна. До 7 червня виявили вже 10 таких ляльок однакової форми.

Це викликало невдоволення священнослужителів, які вважають ці храми священним місцем.

Служитель храму Акаги біля станції Шин-Матсудо виявив ляльку з обличчям Путіна та двома цвяхами — у районі голови та грудей — прикріплену до дерева. Він звернувся до поліції, згодом ляльку спалили, попередньо окропивши сіллю та саке.

Священне дерево перебуває під захистом місцевого законодавства. 60-річний представник місцевого храму Юкіхіро Таджима прокоментував таке явище, сказавши, що розуміє почуття людей, які хотіли б, щоб війна закінчилася, але "будь ласка припиніть робити це зі священним деревом".

Поліція перевірила записи камер стеження і виявила, що чоловік із предметом, схожим на ляльку в сумці, зайшов на територію храму 19 травня приблизно о другій годині пополудні.

"Будучи дитиною, я одного разу бачив таку ляльку в храмі Шініто, але так багато ляльок в одному місці раніше ніхто не залишав", — пояснив Катсуакі Носе, заступник керівника поліції району.

Після 10 знайдених ляльок поліцейські побоюються, що подібна тенденція може охопити сусідні міста.

Поліція і священики вважають, що за допомогою цих ляльок жителі висловлюють своє ставлення до російського президента. Це, по суті, протест японців проти вторгнення військ РФ в Україну.

У квітні в Японії проводилося опитування, згідно з яким 72,7% респондентів відповіли, що підтримують економічні санкції проти РФ через звірства російської армії. Жителі країни у більшості (88%) вважають, що російські війська чинили військові злочини в Україні. Опитування провела японська газета Асахі Шімбун.

Ритуал "вуха-но-токи-маїрі" (відвідування храму в годину бика)

"Відвідування храму на годину бика" в Японії вважається способом накладення прокляття на когось. Традиція перегукується з середньовічному періоду Едо, 1603–1868 рр., часу правління клану Токугава.

Солом'яні ляльки або інші опудала — обов'язковий атрибут ритуалу. На деяких середньовічних гравюрах зображують жінку з молотком, яка вбиває цвяхи у гілки священного дерева.

[ + – ] Жінка під час ритуалу, гравюра Катсушіка Хокусаї.

У давнину ритуал проводила жінка в білому одязі з трьома запаленими свічками. Вона вбивала цвяхи у священне дерево синбоку. Сучасніша версія ритуалу передбачає використання солом'яної ляльки та зображення жертви.

Згідно з японською традицією, пронизане цвяхом місце на солом'яній ляльці відповідає ділянці тіла, в якій у людини має щось захворіти.

Ритуал потрібно повторювати протягом семи днів, після чого прокляття має бути успішно накладене та призвести до смерті. Також вважається, якщо учасника ритуалу помітять, то ефект буде мінімальним. Подібні практики часто використовувалися у храмі Кіфун у Кіото.

Раніше Фокус повідомляв, що до посольства Білорусі у Празі принесли "голих Путіна та Лукашенка" на золотому унітазі. Біля ляльок президентів союзної держави учасники акції поставили пляшку з "Новачком". За задумом, акція мала нагадати про війну, яку розгорнули президенти "проти всього світу".