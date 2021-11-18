До посольства Білорусі в Празі принесли "голих Путіна та Лукашенка" на золотому унітазі (фото, відео)

Біля ляльок організатори розташували пляшку з "Новичком". За задумом організаторів, захід має нагадати світові про війну, яку проти всього світу розгорнули ці президенти.

Напередодні, 17 листопада, у Празі показали інсталяцію, автори якої розмістили біля посольства Білорусі ляльки Володимира Путіна й Олександра Лукашенка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили учасники артгрупи "Капутін".

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За задумом авторів інсталяції, білоруський і російський президенти мали постати перед жителями чеської столиці без одягу та на золотому унітазі. До унітазу прикріпили табличку з написом "Голі вбивці", поруч поставили пляшку мийного засобу, підписану як "Новичок".

"Лукашенко" тримав у руках вимазану фарбою хокейну ключку, що, очевидно, символізувало кров. "Путін" же зі спущеними трусами розмахував золотим йоржиком і підтримував лялькового "Олександра Григоровича", що сидить у нього на колінах.

Сенс художньої ідеї полягав у тому, щоб нагадати громадськості про війну, яку розгорнули "проти всього світу" керівники цих країн.

Автори артпроекту кажуть, що хотіли звернути увагу мешканців Чехії та інших країн на Росію та Білорусь, які вони називають двома найдеспотичнішими режимами на європейському континенті.

За словами художників, ці режими об'єднує не лише їхня формальна Союзна держава, а й нехтування базовими правами громадян і репресивні заходи, які застосовуються щодо опозиції.

Учасники артгрупи "Капутін" не вперше влаштовують подібні інсталяції з лялькою голого "Путіна". Виступаючи на підтримку Олексія Навального та проти війни в Україні, навесні цього року вони вже прикрашали огорожу біля посольства РФ у Чехії золотими йоржиками та статуєю оголеного російського президента на унітазі.

Раніше Фокус повідомляв, що в попередній акції "Капутін" брала участь лише лялька Путіна, без його білоруського колеги. Для інсталяції під будівлею посольства Білорусі встановили золотий унітаз із манекеном, схожим на президента Російської Федерації.