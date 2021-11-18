К посольству Беларуси в Праге принесли "голых Путина и Лукашенко" на золотом унитазе (фото, видео)

Возле кукол организаторы расположили бутылку с "Новичком". По замыслу организаторов, мероприятие должно напомнить миру о войне, которую "против всего мира" развернули эти президенты.

Накануне, 17 ноября, в Праге прошла инсталляция, авторы которой разместили возле посольства Беларуси куклы Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщили участники арт-группы "Капутин".

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По замыслу авторов инсталляции, белорусский и российский президенты должны были предстать перед жителями чешской столицы без одежды и на золотом унитазе. К унитазу прикрепили табличку с надписью "Голые убийцы", рядом поставили бутылку моющего средства, подписанную как "Новичок".

"Лукашенко" держал в руках вымазанную краской хоккейную клюшку, что, очевидно, символизировало кровь. "Путин" же со спущенными трусами размахивал золотым ершиком и поддерживал сидящего у него на коленях кукольного "Александра Григорьевича".

Смысл художественной идеи состоял в том, чтобы напомнить общественности о войне, которую, развернули "против всего мира" руководители этих стран.

Авторы арт-проекта говорят, что хотели обратить внимание жителей Чехии и других стран на Россию и Беларусь, которые они называют двумя самыми деспотичными режимами на европейском континенте.

По словам художников, эти режимы объединяет не только их формальное Союзное государство, но и пренебрежение базовыми правами граждан и репрессивные меры, которые применяются в отношении оппозиции.

Участники арт-группы "Капутин" не впервые устраивают подобные инсталляции с куклой голого "Путина". Выступая в поддержку Алексая Навального и против войны в Украине, весной этого года они уже украшали ограждение у посольства РФ в Чехии золотыми ершиками и статуей обнаженного российского президента на унитазе.

Ранее Фокус сообщал, что в предыдущей акции "Капутин" участвовала только кукла Путина, без его белорусского коллеги. Для инсталляции под зданием посольства Белоруси установили золотой унитаз с манекеном, похожим на президента Российской Федерации.