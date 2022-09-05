Путін "відібрав" у Японії титул країни Вранішнього Сонця (відео)

Російський лідер заявив, що найсхідніший регіон світу — Камчатка, тому країною Вранішнього Сонця, потрібно називати РФ.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що країною Вранішнього Сонця повинні називати Росію, а не Японію. Про це російський президент заявив 5 вересня, виступаючи на екологічному форумі Камчатки.

"Взагалі наших сусідів японців і Японію називають країною Вранішнього Сонця", — сказав Путін.

Далі він почав говорити про те, що на схід від Японії знаходиться Камчатка або Сахалін. Ще на схід знаходиться Нова Зеландія, але і на схід від Нової Зеландії знаходиться Чукотка.

"А там всього 60 км протока і все, далі вже американський континент. У цьому сенсі країна Вранішнього Сонця — це Росія", — резюмував Путін.

Першими називати Японію країною Вранішнього Сонця стали китайці, для яких вранці сонце сходило саме з того боку, де розташовувалися японські острови. Мешканцям островів дуже сподобалася ця метафора, і вони почали називати свою країну словосполученням "Ніппон" ("Ніхон"), яке можна перекласти як "батьківщина сонця" або "схід". У географічному відношенні ця назва цілком справедлива: Японія — найсхідніша країна на карті світу, і японці зустрічають схід раніше за всіх на планеті.

Нагадаємо, в 2018 році Японія відмовилася укладати мирну угоду з Російською Федерацією до вирішення територіальної суперечки щодо Курильських островів. За словами Путіна, на основі цього мирного договору Росія та Японія "як друзі продовжать розв'язувати спірні питання" і це, нібито, "полегшило б розв'язання всіх проблем", які Японія та Росія як правонаступник СРСР не можуть вирішити 70 років.

Фокус також писав, що в Японії почали прибивати ляльок з обличчям Путіна у храмах, щоби накласти на нього прокляття. Після 10 знайдених ляльок поліцейські стверджують, що подібна тенденція може охопити інші міста. За їхніми словами, так місцеві жителі виявляють своє ставлення до російського президента.