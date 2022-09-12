Путін назвав санкції проти РФ "економічним бліцкригом" (відео)

Також Путін заявив, що російський бюджет зараз перебуває у набагато кращому стані, ніж головні економічні документи країн "Великої двадцятки".

Президент Росії Володимир Путін перед камерами вжив новий термін — "економічний бліцкриг", але не зміг самостійно пояснити, що він означає. Це сталося в понеділок, 12 вересня, під час наради з економічних питань, яку російський президент провів у режимі відеоконференції.

В один із моментів під час свого монологу Володимир Путін сказав тому, що Росія добре справляється із "зовнішнім тиском" та "фінансово-технологічною агресією" (російський президент мав на увазі економічні санкції, які США та європейські держави ввели проти РФ як заходи у відповідь за військову агресію в Україні, — ред.) з боку так званих недружніх до федерації держав.

"Тактика економічного бліцкригу, наскоку, на який вони розраховували, не спрацювала — це вже очевидно для всіх", — сказав Путін на нараді.

Водночас він ніяк не пояснив урядовцям, що мав на увазі під терміном "економічний бліцкриг".

Крім того, президент Росії стверджував, що в країні немає економічної кризи і всі важливі фінансові показники стабільні.

Також Путін заявив, що російський бюджет зараз перебуває у набагато кращому стані, ніж головні економічні документи країн "Великої двадцятки".

Нагадаємо, трохи раніше Путін "відібрав" у Японії титул країни Вранішнього Сонця. Російський лідер заявив, що найсхідніший регіон світу — Камчатка, тому країною Вранішнього Сонця потрібно називати РФ.

Також лідер РФ стверджував, що його країна нічого не втратила після вторгнення до України. А головним придбанням Росії за цей час Путін назвав зміцнення свого суверенітету.