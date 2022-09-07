Росія нічого не втратила після вторгнення в Україну, — Путін

РФ, за словами глави Кремля, після 24 лютого "набиратиме обертів і темпів розвитку" і Заходу не вдасться ізолювати країну-агресора.

Росія нічого не втратила, розв'язавши повномасштабну війну проти України. Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці.

За його словами, починаючи з 24 лютого, Росія нічого не втратила, а головним надбанням для країни-агресора стало зміцнення свого суверенітету.

Путін також стверджує, що повномасштабна війна в Україні піде лише на користь як росіянам, так і іншим державам.

"Упевнений, нічого ми не втратили і нічого не втратимо. Головне надбання — це зміцнення нашого суверенітету, і це неминучий результат того, що зараз відбувається. Але я вважаю, що це (зміна ставлення до повномасштабної війни в Україні — ред.) піде тільки на користь, тому що все непотрібне, тимчасове і те, що нам заважало йти вперед, буде відкинуто, ми набиратимемо обертів, темпів розвитку", — продовжив глава Кремля, виступаючи на ВЕФ-2022, який проходить у Владивостоці.

Намагаючись виправдати повномасштабне вторгнення в Україну, Володимир Путін визнав, що у російському суспільстві є неонацисти. Однак, як вважає президент, у Росії не зводять до рангу національних героїв представників ультраправих угруповань.

Коментуючи посилення міжнародних санкцій, Путін заявив, що Заходу не вдасться ізолювати РФ, і країна-агресор продовжить нарощувати свій транспортний та економічний потенціал.

"... Розширюватимемо мережу автомобільних і залізничних, будуватимемо нові підходи до морських терміналів і збільшуватимемо їх потужність... Як би не хотілося комусь ізолювати Росію, зробити це, як ми і завжди про це говорили, неможливо", — додав глава Кремля.

Варто зазначити, що під час виступу на ВЕФ-2022 Володимир Путін запропонував зупинити постачання зерна з України. На думку президента РФ, США та країни Євросоюзу не виконали своїх зобов'язань у межах зернової угоди, оскільки майже весь урожай експортується до європейських країн.

Володимир Путін на ВЕФ-2022 також заявив, що Росія не розпочинала повномасштабну війну в Україні, але спробує її якнайшвидше закінчити.