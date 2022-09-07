"Нічого не починали, але намагаємося закінчити", — Путін про війну в Україні

За словами глави Кремля, те, що відбувається в Україні, має зрештою призвести до зміцнення РФ і зовнішнього, і внутрішнього.

У середу, 7 вересня, виступаючи на пленарному засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці президент РФ Володимир Путін знову повторив свою тезу про те, що з погляду воєнних дій Росія не починала воювати в Україні. Про це повідомляє прокремлівське інформагентство "РИА Новости".

Глави Кремля знову назвав Революцію Гідності 2014 держпереворотом, після якого розпочалася антитерористична операція. Масштабне вторгнення російських військ в Україну, за його словами, було "дзеркальною відповіддю" Україні.

"Ми нічого не розпочали з погляду воєнних дій, а намагаємось лише закінчити", — пояснив своє бачення російський лідер. Раніше він уже заявляв, що війна в Україні всерйоз ще не розпочалася.

"Ми це зробили свідомо, всі наші дії спрямовані на допомогу людям, які там проживають, на Донбасі", — пояснив Путін, на думку якого, зрештою, це має призвести до зміцнення РФ, як зовнішнього, так і внутрішнього.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли житловий будинок та школу у Слов'янську. Під завалами можуть бути люди. ЗС РФ також завдавали ударів по Краматорську, Костянтинівці та Бахмутському району на Донбасі.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія прагне знищення української держави, яка служить форпостом для Європи та захищає континент від "нової фашистської навали".