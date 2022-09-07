ЗС РФ обстріляли житловий будинок та школу у Слов'янську, під завалами можуть бути люди, — мер (фото)

Російська армія також завдавала ударів по Краматорську, Костянтинівці та Бахмутському району Донецької області, постраждали цивільні об'єкти.

Російські війська вранці, 7 вересня завдали удару по Слов'янську Донецької області. Обстріл припав на місцеву школу та житловий будинок. Про це розповів мер міста Вадим Лях у Facebook.

За його словами, внаслідок удару "склався" під'їзд багатоквартирного будинку, а під завалами можуть залишатися люди. На місці проводиться рятувальна операція, а про кількість постраждалих наразі невідомо.

Вадим Лях додав, що ударна хвиля від російського обстрілу пошкодила й інші будинки.

"4-та школа. На щастя, без жертв. Вул. Торська, будинок 43. "Склався" під'їзд. Під завалами можуть перебувати люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих поки невідома. Від ударної хвилі дісталося і сусіднім будинкам", — написав він.

[ + – ] Результати ранкових обстрілів Слов'янська [ + – ] Результати ранкових обстрілів Слов'янська [ + – ] Результати ранкових обстрілів Слов'янська

Ситуація в Донецькій області

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що росіяни активно обстрілювали Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівку.

"Краматорськ потрапив під обстріл на світанку — росіяни потрапили до медичного закладу, там пожежа. У Слов'янську близько четвертої ранку росіяни обстріляли філію школи №4 і потрапили в багатоповерхівку. Рятувальники гасять пожежу в пошкодженому будинку. В Костянтинівці під обстріл попав приватний сектор — зруйновано літню кухню", — розповів чиновник.

Крім того, армія РФ обстрілювала Бахмутський район, а в Соледарській громаді знищено фермерські приміщення.

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня ЗС РФ обстріляли Харків, а російська ракета потрапила прямо до житлового будинку. Мер міста Ігор Терехов розповів, що під завалами житлового будинку знайдено тіло жінки. Також друга ракета вибухнула неподалік ще одного будинку, що спричинило пожежу.

Вранці того ж дня російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі у Кривому Розі, після чого почалася сильна пожежа, а над містом здійнявся чорний густий дим.