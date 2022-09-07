ВС РФ обстреляли жилой дом и школу в Славянске, под завалами могут быть люди, — мэр (фото)

Российская армия также наносила удары по Краматорску, Константиновке и Бахмутскому району Донецкой области, пострадали гражданские объекты.

Российские войска утром, 7 сентября нанесли удар по Славянску Донецкой области. Обстрел пришелся на местную школу и жилой дом. Об этом рассказал мэр города Вадим Лях в Facebook.

По его словам, в результате удара "сложился" подъезд многоквартирного дома, а под завалами могут оставаться люди. На месте проводится спасательная операция, а о количестве пострадавших пока что неизвестно.

Вадим Лях добавил, что ударная волна от российского обстрела повредила и другие дома.

"4-я школа. К счастью, без жертв. Ул. Торская, дом 43. "Сложился" подъезд. Под завалами могут находиться люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам", — написал он.

[ + – ] Результаты утренних обстрелов Славянска [ + – ] Результаты утренних обстрелов Славянска [ + – ] Результаты утренних обстрелов Славянска

Ситуация в Донецкой области

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что россияне активно обстреливали Краматорск, Славянск и Константиновку.

"Краматорск попал под обстрел на рассвете — россияне попали в медицинское учреждение, там пожар. В Славянске около четырех утра россияне обстреляли филиал школы №4 и попали в многоэтажку. Спасатели тушат пожар в поврежденном доме. В Константиновке под обстрел попал частный сектор — разрушили летнюю кухню", — рассказал чиновник.

Кроме того, армия РФ обстреливала Бахмутский район, а в Соледарской общине были уничтожены фермерские помещения.

Напомним, в ночь на 6 сентября ВС РФ обстреляли Харьков, а российская ракета попала прямо в жилой дом. Мэр города Игорь Терехов рассказал, под завалами жилого дома было найдено тело женщины. Также вторая ракета взорвалась недалеко от еще одного дома, что вызвало пожар.

Утром того же дня российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Кривом Роге, после чего начался сильный пожар, а над городом поднялся черный густой дым.