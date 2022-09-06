ВС РФ нанесли ракетный удар по нефтебазе в Кривом Роге, начался сильный пожар (фото, видео)

Над городом поднялся черный густой дым, а на месте работают пожарники и пожарный поезд.

Российские войска нанесли ракетные удары по Кривом Роге Днепропетровской области. Он пришелся на местную нефтебазу, в результате чего начался сильный пожар. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Чиновник опубликовал фотографию с места событий, на которой можно увидеть сильный огонь и черный густой дым.

По его словам, на нефтебазе работают пожарники и пожарный поезд. Масштабы разрушений из-за пожара и информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 5 сентября армия России нанесла ракетный удар по нефтебазе в Криворожском районе Днепропетровской области. Удар по объекту произошел вечером. В результате очередного преступления РФ уничтожен большой запас топлива.

Кроме того, ВС РФ ударили ракетами по Кривом Роге, в городе раздался сильный взрыв. С южной стороны города после атаки российских сил поднялся густой черный дым. Также известно о погибших и пострадавших в области в результате вражеского обстрела.