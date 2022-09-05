Кривой Рог попал под ракетный удар войск РФ: в городе раздался мощный взрыв (видео)

С южной стороны города после атаки российских сил поднялся густой черный дым. Также известно о погибших и пострадавших в области в результате вражеского обстрела.

Вечером в понедельник, 5 сентября, российские Вооруженные силы нанесли удар в районе Кривого Рога Днепропетровской области. Также под обстрел попали другие населенные пункты региона. В результате есть пострадавшие и погибшие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По информации представителя региональных властей, российские войска обстреляли Криворожский район сегодня около 19:00. Удар был нанесен при помощи двух ракет. Отметим, что на момент происшествия воздушная тревога в регионе объявлена не была.

Тем временем в сети появились кадры, на которых запечатлен сильный взрыв в результате обстрела — по информации местных телеграм-каналов, дым виден над южной частью города. По некоторым данным, удар пришелся на сам Кривой Рог, а не его окрестности.

Мэр города Александр Вилкул информацию о российском ракетном ударе по состоянию на 20:47 не комментировал. Информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.

Помимо этого, как сообщил Лукашук, под обстрел из реактивных систем залпового огня "Ураган" попала Апостоловская громада — там в результате российского удара начался пожар в хозяйственной постройке, снаряд попал в газопровод. Пострадали три человека — две женщины 59 и 78 лет, а также 72-летний мужчина. Погибла женщина 1936-го года рождения.

Напомним, ранее оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу в ночь на 25 августа при помощи реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

Также мы писали о том, как российские Вооруженные силы ночью 4 сентября устроили массированный обстрел гражданской инфраструктуры Николаева. В результате оказались разрушены около 30 домов, школы и больницы.