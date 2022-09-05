Кривий Ріг потрапив під ракетний удар військ РФ: у місті пролунав потужний вибух (відео)

Із південного боку міста після атаки російських сил здійнявся густий чорний дим. Також відомо про загиблих і постраждалих в області внаслідок ворожого обстрілу.

Увечері в понеділок, 5 вересня, російські Збройні сили завдали удару в районі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Також під обстріл потрапили інші населені пункти регіону. В результаті є постраждалі та загиблі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За інформацією представника регіональної влади, російські війська обстріляли Криворізький район сьогодні близько 19:00. Удару завдали за допомогою двох ракет. Зазначимо, що на момент події повітряну тривогу в регіоні не оголосили.

Водночас у мережі з'явилися кадри, на яких знято сильний вибух внаслідок обстрілу, — за інформацією місцевих телеграм-каналів, дим видно над південною частиною міста. За деякими даними, удар припав на сам Кривий Ріг, а не на його околиці.

Мер міста Олександр Вілкул інформацію про російський ракетний удар станом на 20:47 не коментував. Інформації про можливі постраждалих і руйнування поки що немає.

Крім цього, як повідомив Лукашук, під обстріл із реактивних систем залпового вогню "Ураган" потрапила Апостолівська громада — там унаслідок російського удару почалася пожежа в господарській споруді, снаряд потрапив у газопровід. Постраждали троє людей — дві жінки 59 та 78 років, а також 72-річний чоловік. Загинула жінка 1936 року народження.

Нагадаємо, раніше окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу в ніч проти 25 серпня за допомогою реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С".

Також ми писали, як російські Збройні сили вночі 4 вересня влаштували масований обстріл цивільної інфраструктури Миколаєва. У результаті виявилися зруйновані близько 30 будинків, школи та лікарні.