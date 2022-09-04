Війська РФ обстріляли Миколаїв: зруйновано майже 30 будинків, школи та лікарні (відео)

Росіяни випускали по місту ракети із ЗРК С-300. Частину вулиць перекрили, від вибухів дороги закидало камінням, землею та уламками зруйнованих будівель.

Російські загарбники вночі, 4 вересня, влаштували масований обстріл цивільної інфраструктури Миколаєва. Про це написав у Telegram мер міста Олександр Сенкевич.

Снаряди влучили у 26 житлових будинків, у будинках вилетіли 74 вікна, а у 7 будинках частково пошкоджено дах, зазначив градоначальник.

Сильні руйнування, за словами мера, спостерігаються у 3 лікарнях — там немає вікон та дверей, зіпсований фасад будівель. У лікувальних кабінетах та палатах пошкоджено меблі та стелю, приміщення засипане уламками.

У двох школах після прильотів вибито вікна та двері, пошкоджено будівлі готелю та музею. З ранку на місці події працюють аварійні бригади, майстри лагодять електромережі, газові комунікації та водопровід.

Частини деяких вулиць довелося перекрити для проїзду, від вибухів дороги закидало камінням, землею та уламками.

Друзі, останні дні в Миколаєві сигнали повітряної тривоги лунають дуже часто — і вдень, і вночі. Прошу всіх дотримуватись правил безпеки.

"Російські окупанти не зраджують собі і продовжують тероризувати мирних жителів", — зауважив Сенкевич.

Обстріл Миколаєва та області — ЗС РФ застосували ракети С-300 по цивільних об'єктах

Оперативне командування "Південь"додало, що ЗС РФ випускали по місту ракети з зенітно-ракетного комплексу С-300. За даними військових, жертв та постраждалих немає.

[ + – ] ЗС РФ стріляли по Миколаєву із зенітно-ракетного комплексу С-300

Командування доповнило інформацію влади — ЗС РФ обстріляли об'єкти портової та промислової інфраструктури Миколаєва.

Російські окупанти атакували Вознесенськ та Очаків крилатими ракетами "Калібр". Снаряди влучили у зерносховища, внаслідок цього сталася пожежа. Поранено цивільний охоронець об'єкта.

Сили ППО збили крилату ракету класу "повітря — земля" Х-59, випущену російським винищувачем СУ-35 Миколаївщиною.

Зазначимо, що Миколаїв зазнав обстрілу 29 серпня. Цього дня 1 особа загинула на вулиці, і ще 1 — у будинку, поранено 24 мирних мешканців.

За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, російська армія не в змозі наступати на Миколаїв та перейшла до оборони.

Британська газета The Times на початку серпня писала, що російське командування відправило на південь України до 25 тис. загарбників, щоб оточити Миколаїв. Це була спроба відповіді на заяву про контрнаступ та успіхи ЗСУ на південному напрямку.