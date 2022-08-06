Росія перекинула на південь України 25 тисяч військових з метою оточити Миколаїв, — The Times

За інформацією журналістів, на західному березі Дніпра на Херсонщині зараз перебуває 10 тисяч російських військових. Останнім часом у південні регіони країни РФ перекинула дев'ять підрозділів ЗС РФ із Донбасу та Криму.

Росія перекинула на південь України близько 25 тисяч своїх військових, їхня мета — надалі оточити Миколаїв. Про це повідомляє видання The Times з посиланням на джерела в українській розвідці та Офісі президента.

За інформацією журналістів, на західному березі Дніпра на Херсонщині зараз перебуває 10 тисяч російських військових. Останнім часом у південні регіони країни РФ перекинула дев'ять підрозділів ЗС РФ із Донбасу та Криму. Чисельність кожного підрозділу становить 500-800 осіб.

У виданні зазначають, що таким чином Росія намагається відповісти на заяви про контрнаступ та успіхи у просуванні української армії, яка за останній місяць пересунула лінію фронту від Миколаєва на 2 км.

Захоплення Миколаєва необхідне для російських військових, щоб надалі просуватися до Одеси. Крім того, це може бути необхідним для того, щоб мости через Дніпро в Херсонській області були за межами досяжності РСЗВ Himars, які ЗСУ отримали від США.

Нагадаємо, 6 серпня розвідка Британії повідомляла, що війна в Україні переходить у нову фазу і найзапекліші бої, ймовірно, відбуватимуться на півдні країни. Наразі РФ перекидає з Донбасу свої сили на південний захід.

4 серпня ЗМІ повідомляли про можливий зрив контрнаступу ЗСУ цього року. За інформацією журналістів, українські військові знають усі місця розташування складів та пунктів управління ЗС РФ. Нестача боєприпасів сковує роботу — ЗСУ завдають кількох ударів за день.