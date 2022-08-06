Переміщається на південь: війна з РФ переходить у нову фазу, — розвідка Британії.

Найважчі бої, ймовірно, відбуватимуться на лінії фронту, завдовжки 350 км — від Запоріжжя до Херсона.

Російські війська, швидше за все, зосередилися на півдні України в очікуванні контрнаступу української армії чи готуються до можливого штурму. Довгі колони з військовою технікою рухаються з Донбасу та прямують на південний захід. Туди їдуть вантажівки, танки, буксирована артилерія та інше озброєння. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Є інформація про переміщення техніки росіян із окупованих Мелітополя та Бердянська Запорізької області, Маріуполя Донецької області, а також із материкової частини Росії через Керченський міст у бік окупованого Криму.

Крім того, батальйонні тактичні групи, чисельністю від 800 до 1000 військових, було розгорнуто на півострові. Їх використовуватимуть для підтримки російських військ у Херсонській області.

"2 серпня до Криму перекинуто нову БТГ, також йде передислокація БТГ зі Східного угруповання військ. Швидше за все, найближчими днями їх буде відправлено до Херсонської області", — розповіли в Міноборони Британії.

Тим часом українська армія дедалі частіше зосереджує свої цілі на мостах, складах із боєприпасами та залізничному сполученні у південних регіонах України. Зокрема це стосується стратегічно важливої залізничної гілки, яка зв'язує Херсон із окупованим Росією Кримом, щоб завадити їй логістично поповнювати запаси.

Розвідка Британії зазначає, що російсько-українська війна входить у нову фазу, коли найважчі бої перемістяться на лінію фронту, завдовжки 350 км, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.

Нагадаємо, 4 серпня видання FT писало, що армія України може звільнити Херсон до кінця року. За даними журналістів, Київ може скасувати спецоперацію зі звільнення регіону, якщо Захід не збільшить постачання озброєння та боєприпасів.

Станом на 2 серпня ЗСУ вдалося звільнити 53 населені пункти в Херсонській області. Ці райони під постійними обстрілами, тож мешканцям повертатися не радять.