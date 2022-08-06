Перемещается на юг: война с РФ переходит в новую фазу, — разведка Британии

Самые тяжелые бои, вероятно, будут происходить на линии фронта, длиной в 350 км — от Запорожья до Херсона.

Российские войска, скорее всего, сосредоточились на юге Украины в ожидании контрнаступления украинской армии или готовятся к возможному штурму. Длинные колонны с военной техникой движутся из Донбасса и направляются на юго-запад. Туда едут грузовики, танки, буксированная артиллерия и другое вооружение. Об этом сообщает разведка Великобритании.

Есть информация о перемещении техники россиян из оккупированных Мелитополя и Бердянска Запорожской области, Мариуполя Донецкой области, а также из материковой части России через Керченский мост в сторону оккупированного Крыма.

Кроме того, батальонные тактические группы, численностью от 800 до 1000 военных, были развернуты на полуострове. Их будут использовать для поддержки российских войск в Херсонской области.

"2 августа в Крым переброшена новая БТГ, также идет передислокация БТГ из Восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область", — рассказали в Минобороны Британии.

Тем временем украинская армия все чаще сосредотачивает свои цели на мостах, складах с боеприпасами и железнодорожном сообщении в южных регионах Украины. В том числе это касается стратегически важной железнодорожной ветки, связывающей Херсон с оккупированным Россией Крымом, чтобы помешать ей логистически пополнять запасы.

Разведка Британии отмечает, что российско-украинская война входит в новую фазу, когда самые тяжелые бои переместятся на линию фронта, длиной 350 км, что тянется юго-западнее Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр.

Напомним, 4 августа издание FT писало, что армия Украины может освободить Херсон до конца года. По данным журналистов, Киев может отменить спецоперацию по освобождению региона, если Запад не увеличит поставки вооружения и боеприпасов.

По состоянию на 2 августа ВСУ удалось освободить 53 населенных пункта в Херсонской области. Эти районы под постоянными обстрелами, поэтому жителям возвращаться не советуют.