Украина может освободить Херсон в ходе контрнаступления до конца года, — FT

Спецоперацию по деоккупации региона, по данным журналистов, Киев может отменить, если Запад не увеличит поставки вооружения и боеприпасов.

Подразделения Вооруженных сил Украины могут осуществить контрнаступление на юге страны и освободить Херсон. Однако, это будет единственной успешной операцией для Киева в 2022 году. Об этом говорится в материале издания The Financial Times.

Журналисты напоминают, что украинская армия успешно применяет РСЗО HIMARS на передовой, уничтожая не только командные пункты ВС РФ, но и склады с боеприпасами. Однако, подразделения ВСУ нуждаются в большем количестве снарядов для реализации своих военных целей, в том числе для деоккупации захваченных территорий.

"Ограниченное снабжение вынудило Украину сосредоточиться на возвращении контроля над Херсоном, который перешел к россиянам в начале марта, а не на попытках восстановить позиции на Донбассе, где оккупанты превосходят украинские силы превосходят по численности и вооружению", — продолжили журналисты в своем материале и напомнили, что украинским военнослужащим удалось уже освободить более 50 населенных пунктов на юге Украины.

Однако, собеседники The Financial Times из числа украинского руководства опасаются, что контрнаступление на Херсон может стать единственной успешной операцией для Киева в 2022 году. Более того, инсайдеры не исключают, что ВСУ могут отказаться от наступления на юге Украины из-за нехватки боеприпасов и вооружения.

Власти Украины также сетуют на то, что с помощью дальнебойной РСЗО они могут наносить удары исключительно по своей территории, что не позволяет им нарушить логистику ВС РФ за пределами страны.

"Мы знаем все координаты, все места расположения российских складов и пунктов управления, но нехватка боеприпасов ограничивает возможности Украины реально изменить ситуацию на местах. Мы можем раздувать из мухи слона из каждой поставки в Украину, но если быть разумными, то мы должны подсчитать и сравнить их (количество поставляемого вооружения и боеприпасов — ред.) с нашими стратегическими потребностями — с такими тепами у нас нет даже 30% того, что нам нужно. Мы не ожидаем, что получим достаточно возможностей для проведения решительного контрнаступления в этом году. Наши основные планы придется осуществлять уже в следующем году", — подчеркнули в комментарии другие осведомленные собеседники.

[ + – ] Украина может освободить Херсон в ходе контрнаступления до конца 2022 года

Напомним, подразделения ВСУ, по состоянию на 2 августа, освободили 53 населенных пункта в Херсонской области.

Также сообщалось, что Украина планирует освободить захваченные регионы до проведения оккупантами фейковых референдумов.