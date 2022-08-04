Україна може звільнити Херсон у процесі контрнаступу до кінця року, — FT

Спецоперацію з деокупації регіону, за даними журналістів, Київ може скасувати, якщо Захід не збільшить постачання озброєння і боєприпасів.

Підрозділи Збройних сил України можуть здійснити контрнаступ на півдні країни та звільнити Херсон. Однак це буде єдиною успішною операцією для Києва в 2022 році. Про це йдеться у матеріалі видання The Financial Times.

Журналісти нагадують, що українська армія успішно застосовує РСЗВ HIMARS на передовій, знищуючи не лише командні пункти ЗС РФ, а й склади з боєприпасами. Проте підрозділи ЗСУ потребують більшої кількості снарядів для реалізації своїх воєнних цілей, зокрема для деокупації захоплених територій.

"Обмежене постачання змусило Україну зосередитись на поверненні контролю над Херсоном, який перейшов до росіян на початку березня, а не на спробах відновити позиції на Донбасі, де окупанти перевершують українські сили перевищують за чисельністю та озброєнням", — продовжили журналісти у своєму матеріалі та нагадали, що українським військовослужбовцям вдалося вже звільнити понад 50 населених пунктів на півдні України.

Проте, співрозмовники The Financial Times з-поміж українського керівництва побоюються, що контрнаступ на Херсон може стати єдиною успішною операцією для Києва в 2022 році. До того ж, інсайдери не заперечують, що ЗСУ можуть відмовитися від наступу на півдні України через брак боєприпасів та озброєння.

Влада України також нарікає на те, що за допомогою далекобійної РСЗВ вони можуть завдавати ударів виключно по своїй території, що не дозволяє їм порушити логістику ЗС РФ за межами країни.

"Ми знаємо всі координати, всі місця розташування російських складів і пунктів управління, але нестача боєприпасів обмежує можливості України реально змінити ситуацію на місцях. Ми можемо роздмухувати з мухи слона з кожної поставки в Україну, але якщо бути розумними, то ми маємо підрахувати та порівняти їх (кількість озброєння і боєприпасів, що поставляються, — ред.) з нашими стратегічними потребами — з такими тепами у нас немає навіть 30% того, що нам потрібно. Ми не очікуємо, що отримаємо достатньо можливостей для проведення рішучого контрнаступу в цьому році. Наші основні плани доведеться здійснювати вже в наступному році", — наголосили в коментарі інші обізнані співрозмовники.

[ + – ] Україна може звільнити Херсон у процесі контрнаступу до кінця 2022 року

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ, станом на 2 серпня, звільнили 53 населені пункти в Херсонській області.

Також повідомлялося, що Україна планує звільнити захоплені регіони до проведення окупантами фейкових референдумів.