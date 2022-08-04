Україна поверне захоплені території ще до "референдумів", — ОП (відео)

За словами заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, в РФ неодноразово переносили дати так званих референдумів. Чиновник вважає це ознакою того, що росіяни не впевнені в тому, що збережуть контроль над окупованими землями.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що псевдореферендуми на захоплених російськими військами українських територіях не відбудуться, бо Україна встигне відновити над ними контроль. Про це повідомляє LB.

За словами Жовкви, передбачувані дати референдумів безперервно переносяться. Якщо раніше повідомлялося про 11 вересня, тому що цей день збігається з єдиним днем голосування в РФ, то згодом з'явилася інформація про пізніші терміни так званих волевиявлень.

"У будь-якому разі, не хотілося б навіть це аналізувати, тому що ми впевнені, що такий "референдум" не відбудеться, і ці території не будуть під контролем РФ", — заявив Жовква, додавши, що той факт, що Кремль часто переносить дати, вказує на те, що вони й самі не впевнені, що утримають контроль над окупованими землями. Такі заяви, вважає Жовква, спрямовані виключно на внутрішньоросійську аудиторію.

[ + – ] Про так звані референдуми у Херсонській і Запорізькій областях із 05:20.

Нагадаємо, що наша авіація завдала удару по опорних пунктах ЗС РФ на Херсонському напрямку. Після ракетно-артилерійських ударів знищено кілька одиниць техніки, зокрема артилерійської та автомобільної, також ліквідовано живу силу противника.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ звільнили 53 населені пункти в Херсонській області. Однак, до повного звільнення знадобиться також розмінувати територію. Ці райони часто зазнають обстрілів, тому громадянам поки що не радять повертатися.