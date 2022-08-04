"Немає і 30% озброєння": Financial Times дізналася про можливий зрив контрнаступу ЗСУ

За даними журналістів, українські військові знають усі місця розташування складів і пунктів управління ЗС РФ. Нестача боєприпасів сковує роботу — ЗСУ завдають кількох ударів за день.

Збройні сили України можуть не розпочати цьогорічний контрнаступ через брак боєприпасів та озброєння. Про це пише британська газета Financial Times із посиланням на кількох українських чиновників, знайомих з обговореннями військових потреб.

За словами співрозмовників, військові змушені були обмежити кількість боєприпасів до кількох ударів на день.

"Ми знаємо всі координати та місця розташування російських складів і пунктів управління. Нестача боєприпасів обмежує здатність України дійсно змінити ситуацію на місцях", — сказало одне з джерел газети.

Командування ЗСУ не розраховує на отримання достатніх можливостей, щоб спланувати рішучий контрнаступ цьогоріч, повідомив він.

"У нас немає навіть 30% того, що потрібно. Основні плани щодо контрнаступу будуть вже в наступному році, коли вдасться накопичити запаси озброєння", — пише Financial Times.

Деокупація Херсона замість Донбасу

Деякі представники української влади, за даними журналістів, бояться, що битва за відновлення контролю над Херсоном стане єдиним суттєвим контрнаступом до настання зими.

Троє чиновників кажуть, що обмежене постачання змусило Україну зосередитись на деокупації Херсона, а не на взятті позиції на Донбасі.

"Якщо ЗСУ звільнять Херсон, це дасть Україні імпульс і шанс відновити кордони", — вважає військовий аналітик аналітичного центру Royal United Services Семюел Кренні-Еванс.

Нагадаємо, що Кремль звинуватив США у прямій участі у війні в Україні. У Москві говорять про причетність США до нібито координації ракетних ударів про ЗС РФ.

Аналітики з американського центру Rand Corporation попередили про ризик ядерного удару, якщо Кремль вирішить, що країни НАТО втрутилися у війну.