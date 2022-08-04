"Нет и 30% вооружения": Financial Times узнала о возможном срыве контрнаступления ВСУ

По сведениям журналистов, украинские военные знают все места расположения складов и пунктов управления ВС РФ. Нехватка боеприпасов сковывает работу – ВСУ наносят несколько ударов за день.

Вооруженные силы Украины могут не начать контрнаступление в этом году из-за нехватки боеприпасов и вооружения. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на нескольких украинских чиновников, знакомых с обсуждениями военных потребностей.

По словам собеседников, военные вынуждены были ограничить количество боеприпасов до нескольких ударов в день.

"Мы знаем все координаты и места расположения российских складов и пунктов управления. Нехватка боеприпасов ограничивает способность Украины действительно изменить ситуацию на местах", – сказал один из источников газеты.

Командование ВСУ не рассчитывает на получение достаточных возможностей, чтобы спланировать решительное контрнаступление в этом году, сообщил он.

"У нас нет даже 30% того, что нужно. Основные планы по контрнаступлению будут уже в следующем году, когда удастся накопить запасы вооружения", – пишет Financial Times.

Деоккупация Херсона вместо Донбасса

Некоторые представители украинской власти, по сведениям журналистов, боятся, что битва за восстановление контроля над Херсоном станет единственным существенным контрнаступлением до наступления зимы.

Три чиновника говорят, что ограниченное снабжение вынудило Украину сосредоточиться на деоккупации Херсона, а не на взятии позиции на Донбассе.

"Если ВСУ освободят Херсон, это даст Украине импульс и шанс восстановить границы", – считает военный аналитик аналитического центра Royal United Services Сэмюэл Крэнни-Эванс.

Напомним, что Кремль обвинил США в прямом участии в войне в Украине. В Москве говорят о причастности США к якобы координации ракетных ударов про ВС РФ.

Аналитики из американского центра Rand Corporation предупредили о риске ядерного удара, если Кремль решит, что страны НАТО вмешались в войну.