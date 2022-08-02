Россия обвинила США в прямом вмешательстве в войну в Украине

В Минобороны РФ заявили, что зафиксировали и учтут на будущее признание украинского генерала Вадима Скибицкого о том, что перед ударами из РСЗО HIMARS Киев согласовывает цели с Вашингтоном.

После выхода на страницах онлайн-издания The Telegraph интервью с замглавой Главного управления разведки Украины Вадимом Скибицким Москва обвинила Вашингтон в прямом участии в войне. Утверждается, что США якобы координируют ракетные удары по российским силам, передает Sky News.

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В Минобороны РФ заявили, что зафиксировали и учтут на будущее признание украинского генерала о том, что перед ударами из HIMARS Киев согласовывает цели с Вашингтоном.

По мнению представителей ВС РФ, которых цитируют прокремлевские СМИ, это неопровержимое доказательство того, что Вашингтон напрямую вовлечен в войну в Украине.

В своем интервью Скибицкий сообщил журналистам, что западная разведка помогает находить российских агентов, которые пытаются препятствовать военной помощи Украине, поскольку уничтожение западных военных грузов стало приоритетной целью российских шпионов после 24 февраля. Вместе с тем, сотрудник разведки не уточнил, какую именно информацию ВСУ предоставляют западные союзники.

Относительно целенаведения систем HIMARS он лишь отметил, что перед выбором мишени могут проводиться консультации с Вашингтоном, таким образом представители США могут сказать "стоп", в случае если не согласны с выбором цели удара РСЗО HIMARS и остановить любую потенциальную атаку. Он уточнил, что при нанесении ударов ВСУ оперируют данными в реальном времени.

В США неоднократно заявляли, что не будут поставлять Украине снаряды для нанесения ударов по российской территории, дабы не спровоцировать прямой конфликт с РФ.

Скибицкий также не сказал, использует ли Украина данные американских или британских спутников, упомянув только, что спутниковые данные, имеющиеся в распоряжении ВСУ, очень хорошие.

Россия ищет места размещения РСЗО HIMARS в Украине

В свою очередь, Россия, по словам Скибицкого, прибегает ко всевозможным разведсредствам, чтобы найти пункты дислокации HIMARS и снарядов к ним — будь то воздушная, космическая разведка или банальная вербовка коллаборантов в Украине.

Напомним, что аналитики Rand считают, что Россия нанесет тактический ядерный удар, если решит, что НАТО непосредственно участвует в войне в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам ООН, мир находится в шаге от ядерного уничтожения. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, до сих пор человечеству просто невероятно везло.

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