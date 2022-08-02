Росія звинуватила США у прямому втручанні у війну в Україні

У Міноборони РФ заявили, що зафіксували та врахують на майбутнє зізнання українського генерала Вадима Скібіцького про те, що перед ударами з РСЗВ HIMARS Київ узгоджує цілі з Вашингтоном.

Після виходу на сторінках онлайн-видання The Telegraph інтерв'ю із заступником голови Головного управління розвідки України Вадимом Скібіцьким Москва звинуватила Вашингтон у прямій участі у війні. Стверджується, що США нібито координують ракетні удари по російських силах, передає Sky News.

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У Міноборони РФ заявили, що зафіксували та врахують на майбутнє зізнання українського генерала про те, що перед ударами з HIMARS Київ узгоджує цілі з Вашингтоном.

На думку представників ЗС РФ, яких цитують прокремлівські ЗМІ, це незаперечний доказ того, що Вашингтон безпосередньо залучений до війни в Україні.

У своєму інтерв'ю Скібіцький повідомив журналістам, що західна розвідка допомагає знаходити російських агентів, які намагаються перешкоджати військовій допомозі Україні, оскільки знищення західних військових вантажів стало пріоритетною метою російських шпигунів після 24 лютого. Водночас співробітник розвідки не уточнив, яку саме інформацію ЗСУ надають західні союзники.

Щодо ціленаведення систем HIMARS він лише зазначив, що перед вибором мішені можуть проводитися консультації з Вашингтоном, таким чином представники США можуть сказати "стоп", якщо не згодні з вибором цілі удару РСЗВ HIMARS і зупинити будь-яку потенційну атаку. Він уточнив, що при нанесенні ударів ЗСУ оперують даними в реальному часі.

У США неодноразово заявляли, що не поставлятимуть Україні снаряди для завдання ударів по російській території, щоб не спровокувати прямий конфлікт з РФ.

Скібіцький також не сказав, чи використовує Україна дані американських чи британських супутників, згадавши лише, що супутникові дані, які є у розпорядженні ЗСУ, дуже хороші.

Росія шукає місця розміщення РСЗВ HIMARS в Україні

Зі свого боку, Росія, за словами Скібіцького, вдається до всіляких розвідзасобів, щоб знайти пункти дислокації HIMARS і снарядів до них — повітряне, космічне розвідування чи банальне вербування колаборантів в Україні.

Нагадаємо, що аналітики Rand вважають, що Росія завдасть тактичного ядерного удару, якщо вирішить, що НАТО безпосередньо бере участь у війні в Україні.

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