Россия перебросила на юг Украины 25 тысяч военных с целью окружить Николаев, — The Times

По информации журналистов, на западном берегу Днепра в Херсонской области сейчас находится 10 тысяч российских военных. За последнее время в южные регионы страны РФ перебросила девять подразделений ВС РФ из Донбасса и Крыма.

Россия перебросила на юг Украины около 25 тысяч своих военных, их цель — в дальнейшем окружить Николаев. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники в украинской разведке и Офисе президента.

По информации журналистов, на западном берегу Днепра в Херсонской области сейчас находится 10 тысяч российских военных. За последнее время в южные регионы страны РФ перебросила девять подразделений ВС РФ из Донбасса и Крыма. Численность каждого подразделения составляет 500-800 человек.

В издании отмечают, что таким образом Россия пытается ответить на заявления о контрнаступлении и успехах в продвижении украинской армии, которая за последний месяц передвинула линию фронта от Николаева на 2 км.

Захват Николаева необходим для российских военных, чтобы в дальнейшем продвигаться к Одессе. Кроме того, это может быть необходимо для того, чтобы мосты через Днепр в Херсонской области были за пределами досягаемости РСЗО Himars, которые ВСУ получили от США.

Напомним, 6 августа разведка Британии сообщала, что война в Украине переходит в новую фазу и самые ожесточенные бои, вероятно, будут проходить на юге страны. Сейчас РФ перебрасывает из Донбасса свои силы на юго-запад.

4 августа СМИ сообщали о возможном срыве контрнаступления ВСУ в этом году. По информации журналистов, украинские военные знают все места расположения складов и пунктов управления ВС РФ. Нехватка боеприпасов сковывает работу — ВСУ наносят несколько ударов за день.