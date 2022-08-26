Росіяни не можуть наступати на Миколаїв, тому перейшли до оборони, – Кім

За словами голови Миколаївської ОВА, окупанти не мають перспектив для наступу на півдні України. Він зазначив, що гуманітарна ситуація у регіоні зараз хороша.

У російської армії зараз немає можливості наступати на Миколаїв, натомість вони перейшли до оборонних дій. Про це голова обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів в ефірі "Апостроф TV".

"Я бачу, що такої можливості [наступу] у ворога немає. Відповідно до повідомлень військових, ворог перейшов до оборонних дій майже по всій лінії фронту, крім Бахмута", — прокоментував регіональний політик.

Він наголосив, що не бачить "перспективу наступу для окупантів на півдні".

Також голова ОВА розповів, що через те, що обстріл міста відбувається переважно вночі, місцеві жителі намагаються виїхати з міста в передмістя на цей час доби, а вранці повертаються у Миколаїв на роботу.

"З гуманітарною ситуацією у нас все гаразд. Ми нарощуємо потенціал і намагаємося вже працювати як економіка, але це ще складно станом на зараз", — поінформував Кім.

На початку серпня видання The Times повідомляло, що Росія перекинула на південь України 25 тисяч військових із метою оточити Миколаїв. Журналісти писали, що так Росія намагається відповісти на заяви про контрнаступ та успіхи у просуванні української армії, яка за останній місяць пересунула лінію фронту від Миколаєва на 2 км.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Миколаєва 31 липня загинув мільйонер і власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський і його дружина.