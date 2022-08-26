Россияне не могут наступать на Николаев, поэтому перешли к обороне, – Ким

По словам главы Николаевской ОВА, у оккупантов нет перспектив для наступления на юге Украины. Он отметил, что гуманитарная ситуация в регионе сейчас хорошая.

У российской армии сейчас нет возможности наступать на Николаев, вместо этого они перешли к оборонным действиям. Об этом глава областной военной администрации Виталий Ким рассказал в эфире "Апостроф TV".

"Я вижу, что такой возможности [наступления] у врага нет. В соответствии с сообщениями военных, враг перешел к оборонительным действия почти по всей линии фронта, кроме Бахмута", – прокомментировал региональный политик.

Он подчеркнул, что не видит "перспектив наступления для оккупантов на юге".

Также глава ОВА рассказал, что из-за того, что обстрелы города происходят в основном по ночам, местные жители стараются выехать из города в предместье на это время суток, а утром возвращаются в Николаев на работу.

"С гуманитарной ситуацией у нас все хорошо. Мы наращиваем потенциал и пытаемся уже работать как экономика, но это еще сложно по состоянию на сейчас", – проинформировал Ким.

В начале августа издание The Times сообщало, что Россия перебросила на юг Украины 25 тысяч военных с целью окружить Николаев. Журналисты писали, что таким образом Россия пытается ответить на заявления о контрнаступлении и успехах в продвижении украинской армии, которая за последний месяц передвинула линию фронта от Николаева на 2 км.

Напомним, в результате обстрела Николаева 31 июля погиб миллионер и владелец компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена.