В результате обстрела Николаева погиб миллионер и владелец компании "Нибулон" Вадатурский, - СМИ

В результате массированных обстрелов Николаева, как пишут местные СМИ, погиб Алексей Вадатурский и его жена.

По Николаеву ночью и утром 31 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар. Первый удар был нанесен после часа ночи, а второй около 5 утра. По предварительным данным погиб 1 человек и еще двое получили ранения. Ракеты попали в отель, спорткомплекс, 2 образовательных учреждения и СТО, а также в жилые дома. На месте попаданий ракет начались пожары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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В то же время народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил о том, что в результате ракетного удара по Николаеву погиб генеральный директор и владелец крупной сельскохозяйственной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Позже он удалил свое сообщение.

Фото: Скриншот

Тем не менее местное издание Новости N, со ссылкой на свои источники в Николаевском горсовете, также написало о гибели Вадатурского. При чем издание пишет, что по их информации, украинский предприниматель погиб вместе со своей женой.

Мэр Николаева Александр Сенкевич написал в своей Telegram-канале, что ночной ракетный обстрел города был наверное самым сильным с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Алексей Вадатурский родился в 1947 году в Одесской области. В 1991 году стал генеральным директором сельскохозяйственной компании "Нибулон". Сын Вадатурского был народным депутатом Верховной рады Украины прошлого созыва. В 2020 году издание Forbes оценило состояние бизнесмена в 450 млн долларов США.

В рейтинге Фокуса "100 самых богатых людей Украины 2021" Алексей Вадатурский занял 12-е место с состоянием в 876 млн долларов.

Как уже писал Фокус, в результате недавнего обстрела Николаева, возле остановки общественного транспорта после попадания ракеты погибли 5 человек.

В то же время, как уже писал Фокус, россияне обвинили ВСУ в ударе по штабу ЧФ РФ в Севастополе в день ВМС. Как утверждают оккупанты удар нанес украинский беспилотник, в результате чего есть раненые.