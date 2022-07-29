Атака ВС РФ на Николаев: снаряд пролетел возле остановки и убил 5 жителей (фото, видео)

Вместе со своими хозяевами погибли две собаки, еще семеро людей были ранены. На место выехали кареты скорой помощи.

Российский снаряд во время утреннего обстрела одного из районов Николаева попал возле остановки общественного транспорта. В результате чего есть погибшие. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, 12 людей лежат на земле: семеро людей были ранены, а пятеро из них погибли.

Чиновник считает, что россияне изменили тактику обстрелов из-за успехов украинской армии на фронте. По его словам, россияне начали обстреливать районы Николаева днем, когда все люди занимаются своими делами. 28 июля, например, россияне попали в спальный район города, в результате чего разрушены многие дома.

"Там нет даже намеков на военный объект. Сегодня обстреляли другой район, попали рядом с остановкой общественного транспорта. 12 человек лежит на земле. На место поехали скорые", — сказал он.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что утром россияне обстреляли город с помощью кассетных снарядов. Взрывы в городе были слышны уже после отбоя воздушной тревоги.

28 июля ВС РФ нанесли удар по частному сектору областного центра. Кроме того, под обстрел попал центр выдачи гуманитарной помощи, а некоторые жилые дома были повреждены.