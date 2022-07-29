Атака ЗС РФ на Миколаїв: снаряд пролетів біля зупинки та вбив 5 мешканців (фото, відео)

Разом зі своїми господарями загинули дві собаки, ще семеро людей поранені. На місце виїхали карети швидкої допомоги.

Російський снаряд під час ранкового обстрілу одного з районів Миколаєва влучив біля зупинки громадського транспорту. Внаслідок чого є загиблі. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За його словами, 12 людей лежать на землі: семеро людей поранені, а п'ятеро з них загинули.

Чиновник вважає, що росіяни змінили тактику обстрілів через успіхи української армії на фронті. За його словами, росіяни почали обстрілювати райони Миколаєва вдень, коли всі люди займаються своїми справами. 28 липня, наприклад, росіяни влучили у спальний район міста, внаслідок чого зруйновано багато будинків.

"Там немає навіть натяків на військовий об'єкт. Сьогодні обстріляли інший район, влучили поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі. На місце поїхали швидкі", — сказав він.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що вранці росіяни обстріляли місто за допомогою касетних снарядів. Вибухи у місті було чути вже після відбою повітряної тривоги.

28 липня ЗС РФ завдали удару по приватному сектору обласного центру. Окрім того, під обстріл потрапив центр видачі гуманітарної допомоги, а деякі житлові будинки пошкоджено.