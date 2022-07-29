Використовували касетні снаряди: ЗС РФ знову обстріляли Миколаїв, є постраждалі

За словами мера Олександра Сенкевича, на місце виїхали автівки швидкої допомоги.

Вранці, 29 липня, російські війська знову обстріляли Миколаїв, у місті є постраждалі. Про це в себе у Telegram-каналі розповів міський голова Олександр Сенкевич.

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"Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва", — зокрема, написав мер.

За його словами, росіяни використали касетні снаряди. На місце прильотів виїхали машини швидкої допомоги.

Як уточнили в соцмережах кореспонденти телеканалу "Суспільне", вибухи у місті було чути вже після відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, вчора, 28 липня, російські війська обстріляли приватний сектор Миколаєва. Місцева влада повідомила, що удару також зазнав пункт видачі гуманітарної допомоги.

Сьогодні вночі ЗС РФ випустили по Нікополю 40 снарядів з "Градів". За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, у місті зруйновано шість приватних будинків та господарських споруд, а також пошкоджено лінію електропередач. Декілька тисяч людей залишилися без світла.