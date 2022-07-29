Использовали кассетные снаряды: ВС РФ снова обстреляли Николаев, есть пострадавшие

По словам мэра Александра Сенкевича, на место выехали машины скорой помощи.

Утром 29 июля российские войска снова обстреляли Николаев, в городе есть пострадавшие. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал городской голова Александр Сенкевич.

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"Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева", – в частности, написал мэр.

По его словам, россияне использовали кассетные снаряды. На место прилетов уже выехали машины скорой помощи.

Как уточнили в соцсетях корреспонденты телеканала "Суспільне", взрывы в городе были слышны уже после отбоя воздушной тревоги.

Напомним, вчера, 28 июля, российские войска обстреляли частный сектор Николаева. Местные власти сообщили, что удар также пришелся по пункту выдачи гуманитарной помощи.

Сегодня ночью ВС РФ выпустили по Никополю 40 снарядов из "Градов". По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в городе разрушено шесть частных домов и хозпостроек, а также повреждена линия электропередач. Несколько тысяч людей остались без света.