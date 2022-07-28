Российские войска нанесли удар по Николаеву: что известно (фото, видео)

Местные власти сообщают, что удар пришелся по частному сектору и пункту выдачи гуманитарной помощи.

Вечером 28 июля, российские войска обстреляли частный сектор Николаева. Как сообщает в Facebook мэр города Александр Сенкевич, есть повреждения жилых домов. По его информации на места выехали бригады спасателей.

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Сенкевич пока не рассказал подробностей и написал, что о результатах обстрела он сообщит позже.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram написал, что удар был нанесен по пункту выдачи гуманитарной помощи.

"Удар по частному сектору, в том числе по пункту выдачи гуманитарной помощи. Это уже тенденция", — сообщил он.

Местные паблики сообщают, что взрывы начались примерно в 19:50. После первых трех была объявлена воздушная тревога, и после прогремел еще один.

Также в соцсетях публикуют фотографии с поднимающемся над горизонтом дымом.

Ранее сообщалось, что ночью, 17 июля, российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Как сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг", во время обстрела оккупанты применили нетипичные боеприпасы.

Вооруженные силы РФ 28 нанесли удар по Кропивницкому, в результате которого погибли 5 человек, 25 — получили ранения. Кроме этого, после удара стало известно, что были уничтожены два самолета Cessna и Ан-26.