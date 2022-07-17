Николаев обстреливают нетипичными снарядами, — оперативное командование "Юг"

В результате ночного обстрела Николаева ВС РФ на двух промышленных предприятиях города возник пожар

Ночью, 17 июля, российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Около трех часов ночи одна из ракет ударила по территории городского предприятия. На месте взрыва возникла огромная яма глубиной в десять метров. В пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили, что ВС РФ бьют нетипичными снарядами, сообщает "Суспільне".

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"При обстрелах Николаева российские войска используют нетипичное оружие. То есть используют зенитно-ракетные системы С300, снаряжая их нетипичным разрывным снарядом, который обладает дополнительным максимально разрушительным действием. Именно поэтому несколько микрорайонов Николаева имеют большие разрушения", — сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Фото: ДСНС

[ + – ] Глубокие воронки - результат обстрела Николаева Фото: ДСНС

Она отметила, что до сих пор продолжается разбор завалов. Информации о жертвах в Николаеве нет.

Но в Николаевской области в результате обстрела возникли пожары на полях.

А в результате обстрела в селе Шевченково погибли три человека, трое получили ранения.

Гуменюк сообщила, что на юге Украины оккупанты пытаются укрепиться, выстраивая бетонные конструкции. Также она сказала, что враг деморализован уничтожением его командных пунктов.

Напомним, в пятницу, 15 июля, рано утром в Николаеве произошло около десяти взрывов. Российские оккупанты ударили по двум крупным университетам города.