Ночью войска РФ снова обстреляли Николаев: на двух заводах начался пожар (фото)

Под массированной атакой российских сил также находились села Николаевской области, есть раненые и погибшие.

Минувшей ночью российские военные совершили обстрел Николаева, в результате чего на двух промышленных предприятиях города возник пожар. Об этом со ссылкой на данные Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 17 июля, сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По словам главы ОВА, массированный обстрел Николаева произошел около 03:05.

"Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется", — говорится в сообщении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в свою очередь сообщил, что в Николаеве ночью прозвучало около 10 мощных взрывов. Фото предположительных мест пожаров опубликовали местные телеграм-каналы.

Помимо этого вчера, 16 июля, примерно в 11:00 войска РФ обстреляли села Шевченково, Заря, Новорусское Николаевской области. В результате атаки в Шевченково погибли три человека, также три получили ранения. В ходе удара в населенных пунктах были зафиксированы попадания в жилые дома.

Также 16 июля с 09:30 до 14:30 были обстрелы и в Широковской громаде, в результате которых одна женщина погибла. Был разрушен жилой дом. Попадания тоже были по сельскохозяйственным зданиям, коровникам и за пределами населенных пунктов.

В ходе вчерашних обстрелов в Ингульской, Владимировской, Галициновской громад области, по предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в пятницу, 15 июля, в 7.50 утра в Николаеве прогремело более десяти взрывов. Оккупанты ударили по двум крупным университетам города.

Тем временем Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили, что, по состоянию на 16 июля, в море находились минимум девять российских судов, которые могут обстреливать территорию страны ракетами.